شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي ليكسر مستوى 34.50 ويقترب من الدعم الأهم 33.20، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر المستوى الأخير سيوقف السيناريو الإيجابي اللحظي ويدفع السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 30.00.

اختراق 34.50 مطلوب لتأكيد العودة إلى المسار اللحظي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 38.04.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد