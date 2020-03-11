شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً ليختبر مستوى 16.96، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 16.33 مبدئياً، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي الأول عند 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد