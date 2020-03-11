شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول 1660.00، وطالما أن السعر فوق 1633.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1689.33 وتمتد إلى 1735.50.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1650.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد