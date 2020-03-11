شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.2965، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذه المقاومة ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2736.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2965 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية والتوجه نحو 1.3150 كهدف إيجابي أول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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