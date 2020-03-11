شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1325، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 1.1221 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.1136.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.1325 والثبات فوقه سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.1457.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1230 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت