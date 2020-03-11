شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1325، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 1.1221 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.1136.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.1325 والثبات فوقه سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.1457.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1230 والمقاومة 1.1400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.