شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" تبدأ صرف أرباح الربع الرابع بواقع 0.5 ريال للسهم في 26 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة البابطين للطاقة والاتصالات صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من عام 2019، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وقالت الشركة، إن عملية الصرف ستتم عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 913.2 مليون ريال خلال العام 2018.