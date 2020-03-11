شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تُعلن عدم تأثرها بفيروس كورونا الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق عن عدم تأثرها بالتغير في الإجراءات اللوجستية وعمليات التصنيع في الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الفيروس لم يكن له تأثير جوهري على عمليات الشركة ولا على مستوى المخزون المطلوب لوجود احتياطات بضائع كافية.

وأشارت الشركة، إلى أنها لم تلحظ تأثيراً سلبياً جوهرياً على مبيعات الشركة حتى الآن، وهو ما تُظهره المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال خلال الفترة المنقضية منذ بداية العام.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.