شكرا لقرائتكم خبر عن "أسلاك" تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها لـ "السوق المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تقدمها، أمس الثلاثاء، بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذ الخصوص حال توفرها.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، خلال يناير الجاري، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة، من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

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وبحسب بيان سابق، من المُقرر أن يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة، مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقاً للإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.