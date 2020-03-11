شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف خسائره بفعل مخاوف زيادة الإنتاج فى السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربع سنوات ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف زيادة الإنتاج فى المملكة العربية السعودية ، ضمن خطط ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم للحفاظ على حصته السوقية دون الاهتمام بمستوى الأسعار ، ويضغط على أسعار النفط أيضا الزيادة الكبيرة فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 33.40$ ، من مستوى الافتتاح عند 34.50$، وسجل أعلى مستوي عند 36.28$ ،وانخفض خام برنت بنسبة إلى مستوي 36.30$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 37.37$ ، وسجل أعلى مستوي عند 39.60$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 15% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 27.40$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 13.3% ، بعدما سجلت يوم الاثنين مستوي 31.30$ للبرميل الأدنى منذ شباط/فبراير 2016.

بخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة فى عدة سنوات ،وعمليات اصطياد الصفقات عند أسعار رخيصة ،ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، بفضل تحسن المعنويات فى الأسواق ، خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

قال الرئيس التنفيذ لشركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" يوم الأربعاء إن أكبر شركة نفط فى العالم تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالي.

وضخت السعودية "ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم" على حسب البيانات الرسمية الأخيرة 9.7 مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير ،والزيادات الجديدة تأتي بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وضمن خطط الرياض للحفاظ على الحصة السوقية دون الاهتمام بالمستويات الحالية للأسعار.

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وأعلنت السعودية يوم السبت عن تخفيضات هائلة فى أسعار البيع الرسمية لشهر نيسان/أبريل ،وقالت إنها تستعد لزيادة إنتاجها إلى ما يزيد عن 10 مليون برميل يوميا.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس "نعتقد أن حرب أسعار النفط بين أوبك وروسيا بدأت بشكل لا جدال فيه ،خاصة بعدما خفضت السعودية سعر بيع الخام بأكبر وتيرة فى نحو 20 عام.

وأضافت المجموعة إن التنبؤ بسوق النفط فى الوقت الحالي أشد وطأة مما كان عليه فى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عندما بدأت حرب الأسعار حينها ،والأمر يصل حاليا إلى ذروته مع الانهيار الكبير فى الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وخفضت المجموعة الأمريكية توقعات سعر خام برنت فى الربعين الثاني والثالث من هذا العام إلى 30$ للبرميل ،وقالت إن الأسعار قد تنخفض إلى 20$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 آذار/مارس،فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 452 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2 مليون برميل ، فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي.