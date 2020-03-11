شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينمو شهريا بأقل من توقعات السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل نمو بمعدل 0.0% فى كانون الثاني/يناير ،أسوأ من توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.2% ، وسجل الاقتصاد البريطاني نمو بمعدل 0.3% فى كانون الأول/ديسمبر ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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