شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا يتراجع طبقا للتوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.2% فى كانون الثاني/يناير ، طبقا لتوقعات السوق التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.2% ،وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 0.3% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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