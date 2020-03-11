شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتماسك بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،فعلى غرار ما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ،فاجئ البنك المركزي البريطاني أسواق المال العالمية ،وقرر إجراء خفض طارئ فى أسعار الفائدة البريطانية ،بأكبر وتيرة خفض منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،وأعاذ البنك تلك الخطوة الطارئة إلى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2945$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2884$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2829$ الأدنى فى نحو أسبوع.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% مقابل الدولار ،فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 3 شباط/فبراير الماضي ،بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل الجنيه فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.3199$.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،انخفض الجنيه يوم الثلاثاء ،بعد انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،بفضل تحسن المعنويات عقب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم.

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فى اجتماع طارئ ،خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة يوم الأربعاء فى خطوة استثنائية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال المركزي البريطاني فى بيان إنه قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة البريطانية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

كما أعلن البنك المركزي عن خطة تمويل جديدة لدعم الشركات الصغير والمتوسطة الحجم ، بالإضافة إلى خطوات أخرى لمساعدة البنوك التجارية على توسيع الإقراض خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي البريطاني ،إنه بعد انتشار فيروس كورونا ،انخفضت أسعار الأصول والسلع الخطرة بشكل حاد ،ووصلت عوائد السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ، بما يتفق مع التدهور الملحوظ فى الراغبة فى المخاطرة وفى توقعات نمو الاقتصاد العالمي ،وأكد البنك أن مؤشرات عدم اليقين فى الأسواق المالية وصلت إلى مستويات قصوى.

وحتى صباح الأربعاء ،كان لدى المملكة المتحدة البريطانية ، 382 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، و6 حالات وفاة جراء الفيروس القاتل ،حسب البيانات الرسمية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.