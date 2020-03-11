شكرا لقرائتكم خبر عن عملية التصويت على الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 07:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام الاجتماع الطارئ يوم 11 آذار/مارس ،والتي أظهرت تصويت كامل أعضاء البنك لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،وشهد الاجتماع السابق فى 30 كانون الثاني /يناير تصويت 7 أعضاء لصالح بقاء أسعار الفائدة بدون تغيير فى مقابل تصويت عضوين لصالح الخفض ،وبالنسبة لعملية التصويت على برنامج شراء الأصول صوت الأعضاء التسع أيضا على بقاء قيمة البرنامج عند 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

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