شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يجرى خفض طارئ فى أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش فى ختام اجتماع طارئ للبنك المركزي البريطاني يوم 11 آذار/مارس ،حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى معدل 0.25% ، فى خطوة غير متوقعة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

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