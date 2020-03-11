شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي بينما لا تزال دون حاجز 900$ للأونصة مع تراجع مؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 للجلسة الحادية عشرة في خمسة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين للتحفيز التي تهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.60% لتتداول حالياً عند 879.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 874.02$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.34% إلى 96.00 مقارنة بالافتتاحية عند 96.32.

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هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفض محتمل في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأن المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.