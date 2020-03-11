سعر الذهب يرتفع 0.8 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 1661.40 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة إلى 1661.80 دولارًا أمريكيًا.

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