شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر النفط يرتفع بنسبة 0.19 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.07 بنسًات ما نسبته 0.19 في المئة ليصل إلى 37.29 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.29 في المئة، ما يعادل 0.10 سنتات، ليصل سعره إلى 34.26 دولارًا أمريكيًا.

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