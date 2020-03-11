شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوقاً خاصاً «للرد» على كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول الاتحاد الـ27 عبر الفيديو أنّ المفوضيّة توظف «كل الأدوات المتاحة» لها في سبيل دعم الاقتصادات الأوروبية المتضرّرة جرّاء كورونا، معلنة انشاء صندوق خاص للردّ على الوباء.وقالت «سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لضمان تخطّي الاقتصاد الأوروبي هذه العاصفة». وأضافت: «سنتأكد من أن مساعدات الدول ستذهب للشركات التي في حاجة ماسة اليها». وتابعت فون دير لايين «سنلجأ إلى كل الليونة المتوافرة في ميثاق الاستقرار والنمو»، واعدة بتقديم «أفكار ملموسة أمام مجموعة يوروجروب التي تلتئم الاثنين المقبل».
وقالت «على هاتين الجبهتين، سنوضح قواعد اللعبة للدول الأعضاء سريعاً جداً. سيتم تحديد قواعد عامة بحلول نهاية الأسبوع». مؤكدة إنشاء صندوق استثمار رداً على فيروس كورونا ، مخصص للأنظمة الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل، والقطاعات المعرضة للخطر في الاقتصاد الأوروبي. وقالت: «سأطلب من المجلس والبرلمان رصد 7.5 مليار من السيولة بحيث يصل حجم الصندوق سريعاً الى 25 مليار يورو. كما ستشكل مجموعة عمل لضمان وصول المال للشركات المتضررة في الأسابيع المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوقاً خاصاً «للرد» على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.