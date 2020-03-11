الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوقاً خاصاً «للرد» على كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول الاتحاد الـ27 عبر الفيديو أنّ المفوضيّة توظف «كل الأدوات المتاحة» لها في سبيل دعم الاقتصادات الأوروبية المتضرّرة جرّاء كورونا، معلنة انشاء صندوق خاص للردّ على الوباء.وقالت «سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لضمان تخطّي الاقتصاد الأوروبي هذه العاصفة». وأضافت: «سنتأكد من أن مساعدات الدول ستذهب للشركات التي في حاجة ماسة اليها». وتابعت فون دير لايين «سنلجأ إلى كل الليونة المتوافرة في ميثاق الاستقرار والنمو»، واعدة بتقديم «أفكار ملموسة أمام مجموعة يوروجروب التي تلتئم الاثنين المقبل».

وقالت «على هاتين الجبهتين، سنوضح قواعد اللعبة للدول الأعضاء سريعاً جداً. سيتم تحديد قواعد عامة بحلول نهاية الأسبوع». مؤكدة إنشاء صندوق استثمار رداً على فيروس كورونا ، مخصص للأنظمة الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل، والقطاعات المعرضة للخطر في الاقتصاد الأوروبي. وقالت: «سأطلب من المجلس والبرلمان رصد 7.5 مليار من السيولة بحيث يصل حجم الصندوق سريعاً الى 25 مليار يورو. كما ستشكل مجموعة عمل لضمان وصول المال للشركات المتضررة في الأسابيع المقبلة».