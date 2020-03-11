شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار شحن النفط على خط الخليج - الصين تقفز إلى 70 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري» ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العملاء في أنحاء العالم، مع شروع المملكة في تنفيذ تعهدها بزيادة إنتاج النفط الخام.
وبحسب «رويترز»، قالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن طفرة حجوزات بحري، التي تملك أسطولاً من 42 ناقلة خام ضخمة، ساهمت في ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها وسط «حمى استئجار» هذا الأسبوع.
وبحسب عدة مصادر في مجال السمسرة البحرية، ارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج - الصين لأكثر من مثليها إلى حوالي 70 ألف دولار لليوم الواحد، من حوالي 30 ألف دولار يوم الاثنين.
وقالت كل من السعودية وروسيا إنها ستزيد الإنتاج مطلع الأسبوع بعد أن انهار يوم الجمعة اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين كبار منتجي النفط الآخرين لكبح المعروض، مما دفع بأسعار الخام العالمية للانحدار.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار شحن النفط على خط الخليج - الصين تقفز إلى 70 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.