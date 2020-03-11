أسهم طوكيو إلى قاع 3 سنوات.. والمؤشرات الأوروبية ترتفع مع خفض الفائدة البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط المؤشر توبكس الياباني إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الأربعاء، مع تخوف المستثمرين حيال أثر التفشي السريع لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم، بعد أن أصبحت بريطانيا أحدث دولة تخفض أسعار الفائدة في مسعى لاحتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.4%، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز في لندن 1.5% بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2016.

رفعت الخطوة أيضاً المعنويات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لتصعد البورصات بين 1.4 و2.2% بعد تراجعات لأربعة أيام جراء الصدمة المزدوجة المتمثلة في انهيار أسعار النفط والانتشار السريع للفيروس.

وفي طوكيو، فقد توبكس، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للبورصة اليابانية، 1.5% ليسجل 1385.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ليعكس مساره بعد مكاسب صباحية بلغت 1.1%.

ونزل المؤشر 20.7% من ذروة 1747.20 نقطة المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول، ليدخل في نطاق المراهنة على تراجع الأسعار.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2.3% إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهراً وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.

وتراجعت أسهم بنك اليابان، الذي تملك الدولة حصة أغلبية فيه لكنه مدرج في بورصة طوكيو، 3.5% لتسجل أقل مستوى على الإطلاق.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من أقل مستوياتها على الإطلاق ليل الثلاثاء، لتتألق أسهم الشركات المالية في طوكيو التي تتأثر بالفائدة.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 0.7% ومجموعة ميزوهو المالية 1%.