شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث شهادات للمواصفات القياسية لـ «تنظيم الاتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حصلت إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ثلاث شهادات للمواصفات القياسية، وهي شهادة (ISO 10015) في المبادئ التوجيهية للتدريب، وشهادة (ISO 30408) في حوكمة الموارد البشرية، وشهادة (ISO 30405) في نظام إدارة التوظيف. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لخطط الهيئة ومبادراتها في مجال الموارد البشرية وتطبيقها لعملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة.
قال سعيد سلطان السويدي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة: «نؤمن في دولة الإمارات بأن العنصر البشري هو العامل الأهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤاها المستقبلية، وقد أكدت قياداتنا الرشيدة على أهمية تطوير الموارد البشرية والكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تعزيز مكانة الدولة، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وعليه حرصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية».
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