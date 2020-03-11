شكرا لقرائتكم خبر عن «رولز-رويس بلاك بادج» بنسخة «سبورتيف» في طريقها إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” تصل قريباً، مجموعة «سبورتيف» المصممة حسب الطلب إلى شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري ل«رولز-رويس موتور كارز»، في أبوظبي، والعين. وتضم هذه المجموعة المصممة ضمن برنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب 11 تصميماً بإصدار واحد من سيارات «رولز-رويس رايث وداون بلاك بادج».

وتتميز المجموعة بأربع توليفات من الألوان، تستخدم مزيجاً من الألوان الأحادية، واللونين، ما يعكس الطبيعة الديناميكية المترادفة مع «بلاك بادج». كما تتميز العجلات المصنوعة من ألياف الكربون بخطّ رفيع يعزز من إطلالة مجموعة «سبورتيف».

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