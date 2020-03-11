جائزة «غرفة عجمان» للأعمال تسلط الضوء على أبرز الممارسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

ناقشت اللجنة العليا لجائزة غرفة عجمان للأعمال، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة عجمان لأعضائها من الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص، سبل سير عمل الجائزة والآليات المتبعة لاستقطاب مؤسسات القطاع الخاص من الشركات والمصانع العاملة في الإمارة للمشاركة في النسخة الأولى من الجائزة بهدف تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات ضمن 6 فئات مطروحة.

حضر الاجتماع التنسيقي في مقر «غرفة عجمان» الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعبدالله سعيد النعيمي، وحمد غانم الشامسي، والدكتورة آمنة خليفة آل علي، أعضاء مجلس إدارة «غرفة عجمان»، وسالم السويدي المدير العام وناصر الظفري رئيس اللجنة المنظمة لجائزة «غرفة عجمان» للأعمال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في «غرفة عجمان».

واطلع الحضور على تقرير سير عمل الجائزة من حيث عدد الطلبات المقدمة من المؤسسات الخاصة وكذلك زيارات الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، وخطة العمل المتبعة ضمن الجدول الزمني المحدد لحين الإعلان عن الفائزين بالفئات الست «الشركات الصغيرة والمتوسطة، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الابتكار، التوطين والمسؤولية المجتمعية للشركات CSR».

كما تناول الاجتماع آليات الفرز الخاصة بالمشاركات، وتحويل المشاركات المستوفية للجنة المحكمين لاختيار الجهة الفائزة عن كل فئة، والتي ستحرص على تقييم المشاركات وفقاً لأحدث المعايير المعتمدة إقليمياً، ودولياً للتقييم، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام المشاركات في نهاية شهر مايو/‏‏ أيار 2020 والبدء بتقييمها ليكون الحفل الختامي والإعلان عن الفائزين بتاريخ 9 سبتمبر/‏‏ أيلول 2020.