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وزارة الطاقة توجه أرامكو السعودية بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن الشركة تلقت توجيه من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، وتعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه.



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