شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع رحلات الأعمال يخسر إيرادات 820 مليار دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد العالمى لرحلات الأعمال إن القطاع يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.
وأمس الثلاثاء، أظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونج كونج وتايوان وبلدان أخرى فى آسيا والمحيط الهادى أو إلغاءها.
وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيرا عن تقديرات فبراير التى كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تخسر الصين، التى شهدت تراجعا بنسبة 95% لرحلات العمل منذ تفشى الفيروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.
وقال الاتحاد إن إيرادات قطاعى الطيران والضيافة، وهما عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات، تضررت كثيرا مع استمرار انتشار الفيروس.
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