شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسي: الحوار مستمر مع أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن الحوار مستمر مع أوبك وإن روسيا سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 مارس فى فيينا.
وقال نوفاك إن الوضع فى السوق غير مستقر بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط.
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