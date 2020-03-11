الاقتصاد

القلق حيال تحفيز أمريكى يكبح شهية المخاطرة ويرفع الذهب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد فى الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتخفيف من الأثر الاقتصادى لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.

وصعد السعر الفورى للذهب 0.8 % إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل نحو 2% أمس الثلاثاء بفعل الآمال فى إجراءات تحفيز عالمية.

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1661.80 دولار.

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وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس يوم الثلاثاء من أجل دعم الاقتصاد الأمريكى وأجور الأمريكيين فى مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة فى سي.ام.سى ماركتس "شهية المخاطرة تعكرت، السوق خاب أملها كثيرا من تأجيل ترامب حزمة التحفيز، التى وعد بها الثلاثاء."

وتراجعت الأسهم الاسيوية والمؤشرات الآجلة للأسهم الأمريكية مع تنامى الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن مما بدد قوة الدفع التى قادت للصعود فى وقت سابق. وفى المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8 % الى 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % الى 874.28 دولار، وزادت الفضة 1 % إلى 17.02 دولار للأوقية.

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