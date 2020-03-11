شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 1561 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 12878 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4258 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل مستوى 1098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1177 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 500 سهم، 4 آلاف سهم، 150.3 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، 50.3 ألف سهم، 489.2 ألف سهم، على التوالى، واشترت إدارة شركتى جى بى اوتو، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 150 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالى.

فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 201 ألف سهم.