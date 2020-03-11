شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: الكويت تقلص أسعار بيع خاماتها إلى آسيا لشهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الأربعاء أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمى لشحنات ابريل من خام التصدير الكويتى المتجهة إلى آسيا ليصبح أقل 4.65 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة للخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة وخام دبى على بلاتس، بتراجع ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص المنتج أيضا سعر ابريل للخام الكويتى الخفيف الممتاز إلى مستوى أقل 3.10 دولار عن أسعار عمان/ دبى المعروضة، بانخفاض ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق، بحسب الوثيقة.

وتحدد سعر البيع الرسمى لخام الخفجى فى شحنات ابريل عند 4.75 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة للخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة وخام دبى على بلاتس، كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضى طرح أول شحنة من خام الخفجى للتصدير فى إبريل.

ويأتى خفض أسعار البيع الرسمية لخامات الكويت عقب تقليص السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم، أسعارها لشهر إبريل فى الشحنات المتجهة إلى آسيا بين أربعة وستة دولارات للبرميل.