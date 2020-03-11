شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحا 39.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4894.05 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% رابحاً 47.420 نقطة ليصل إلى مستوى 5225.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.43% رابحاً 18.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4245.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.84%، رابحا 35.4 ليصل إلى مستوى 4247.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 70.6 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 5391 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%.

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وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.66%، تليه شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 9.17%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.82%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8%.

وفى سياق متصل، أعلن بنك الخليج، عن استقالة عمر قتيبة الغانم من عضوية مجلس إدارة البنك، على أن يجتمع مجلس الإدارة فى وقت لاحق للنظر فى الاستقالة، واتخاذ القرار المناسب.