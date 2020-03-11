شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.83 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 199.4 ألف سهم بقيمة 42.8 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.28% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.03%.

وفى سياق آخر قالت مجموعة جى اف اتش المالية، إن كل ماجاء بفقرة أذيعت مؤخرا بإحدى القنوات، والتى تطرقت إلى إحدى استثمارات المجموعة وإحدى القضايا ضد موظف سابق، معلومات خاطئة ومغلوطة، علاوة على ذلك، فأن ديفيد هيغ الذى ظهر فى تلك الفقرة، والذى شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذى لشركة جى أف أتش كابيتال دبى، كان مدان بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار، وقضى بسببها عامين فى السجن، كما حصلت المجموعة على حكم نهائى بشأن مطالبة مدنية ضده لاسترداد المبالغ التى اختلسها فى 4 يوليو 2018، والمجموعة بصدد تنفيذ هذا الحكم فى إمارة دبى والمملكة المتحدة.