شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحا 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2235.30 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 37.2 مليون سهم محققة ما قيمته 49.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 741 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، بينما استقرت 3 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.01%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة العربية للطيران بنسبة 4.10%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.11%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.52%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.5 مليون ورقة بقيمة 12.3 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.41%.

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وفى سياق آخر أفصحت شركة تكافل الإمارات، عن الأسباب الرئيسية لوصول الخسائر المتراكمة إلى 55.5 مليون درهم بنسبة 36.99% لرأس المال، وأرجعت ذلك إلى تحقيق محفظة التأمين الصحى خسائر نتيجة لانخفاض هامش الربح وتسجيل مستوى عالى من الطلبات المدفوعة غير المتوقعة، وحققت الاستثمارات مستوى منخفض من العوائد خلال عام 2019.

وأضافت كما قامت الشركة بالاستثمار فى النواحى التكنولوجية التقنية لتوظيفها فى عمليات البيع والتشغيل، ومع ذلك لم تؤتى هذه الاستثمارات نفعها مما أدى إلى اتخاذ الشركة قرارا بشطبها خلال عام 2019.

وأوضحت الشركة، الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، من خلال تخفيض عدد من الموارد البشرية والتكاليف المحملة على خطوط الإنتاج، كما أن العمل جارى لاتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية، ومراجعة سياسات التسعير والنظر فى وثائق التأمين الصحى، التى حققت الشركة من جراء الاحتفاظ بها خسائر جسيمة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأحد الماضى، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 سبتمبر لعام 2019، والبيانات المالية لذات السنة.

كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بمقدار 40.425 مليون درهم إماراتى، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم احتسابها بنسبة 10% من الأرباح بمقدار 5.808 مليون درهم.