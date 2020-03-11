شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الأسيوية عقب أفضل أداء يومي للزوج في سبعة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2019 للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على ميزانية العام المالي 2021.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 1.25% إلى مستويات 104.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.64، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.10، بينما حقق الأعلى له عند 105.66.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن حكومته تخطط لإنفاق 4.1$ مليار كحزمة تحفيزية لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي اتاح المجال للحد من حالة الذعر التي تنتاب الأسواق المالية العالمية وبالأخص عقب حرب أسعار النفط الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع زوج الدولار مقابل اليوم بالأمس بأكثر من ثلاثة بالمائة موضحاً أفصل أداء يومي له منذ الرابع من نيسان/أبريل 2013.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفض محتمل في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأن المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.