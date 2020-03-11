شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكشف عن أسعار الوقود في مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين المحدّثة لشهر مارس الجاري، مشيرة إلى أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء، فستكون أسعار "بنزين91" عند مستوى 1.55 ريال لكل لتر، بينما سينخفض سعر "بنزين95" ليكون عند مستوى 2.05 ريال لكل لتر بدلا من 2.11 لكل لتر.

وكانت أرامكو قد أكدت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من الشهر الماضي فإن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.