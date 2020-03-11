شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يحث على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، خلال اجتماعه مساء يوم الثلاثاء بالرياض، الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد Covid-19.

وأشاد المجلس بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في المملكة، وحثّ كافة القطاعات والأجهزة ذات الصلة على بذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن.

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وناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي اشتمل على استعراض مسيرة الرؤية ومستوى الإنجاز المحقق.

وتابع المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية في شأن أداء الميزانية العامة للدولة.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.