شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: الأزمات الحالية سترفع عجز موازنة السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أن يرتفع عجز موازنة السعودية بعد الأزمات الحالية، إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وأشار أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم حاليا، يجب أن يتم معه اتباع الدول لسياسات لترشيد الإنفاق الحكومي، بحسب "العربية".

ويرى أن هناك دلائل على أن العالم على شفى أزمة مالية عالمية جديدة، ولذلك تتخذ الحكومات حاليا خطوات استباقية عبر خفض الفائدة التي من المتوقع أن تصل إلى الصفر، بجانب ضخ البنوك المركزية سيولة في أسواق النقد لدعم السيولة.

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ولفت إلى أنه من الممكن رؤية سياسات جديدة لدعم حصص سوقية من الدول المنتجة للنفط وهو ما يؤثر على النفط على المدى القصير.

وأشار إلى أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم بأكبر دور ممكن القيام به، مؤكدا أن الصورة غير واضحة لمستقبل الأسعار على المدى القصير، خلال 2020.

وقال إنه رغم الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال خلال تداولات أمس إلا أن ذلك لا يعد مؤشرا على استمرار التحسن.

وارتفعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، وصعد مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، خلال التداولات بحوالي 7.03% إلى 6762 نقطة، بتداولات قيمتها 7.8 مليار ريال، وأتي هذا عقب، الصعود القوي الذي بلغ 8% للنفط.