شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج سلبي – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار مقابل الفرنك من هدفنا المنتظر عند 0.9435، ويبدأ بالارتداد هبوطاً ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط، حيث يحتاج السعر لكسر مستوى 0.9315 لتأكيد الاندفاع نحو الهدف السلبي الأول الذي يتواجد عند 0.9187.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9435 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 0.9588 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9250 والمقاومة 0.9400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط