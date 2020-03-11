الاقتصاد

الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.6430، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.6230.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6570 سيدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 0.6670 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6570

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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