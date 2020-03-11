شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية ليختبر حاجز 40.00 دولار مع بداية اليوم، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الصاعد، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 41.17 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 37.65 مطلوب لتحقيق الأهداف المنتظرة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد