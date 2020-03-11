شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 38.04، ويتحرك فوق خط اتجاه لحظي صاعد موضح بالصورة الفرعية، لنستمر بترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 39.60 كمحطة إيجابية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 34.50 ثم 33.20 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 38.04

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد