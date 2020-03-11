شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترسم تركيبة إيجابية – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 16.96، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج قاع مزدوج، يتواجد مستوى تأكيده عند هدفنا الأول 17.60، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيؤكد اندفاع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 18.38 وتمتد إلى 18.80.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 16.96 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد