شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يحفّز السعر على تقديم مزيد من التداولات الإيجابية اليوم، بانتظار تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 1689.33 وتمتد إلى 1735.50 بعد تخطي المستوى السابق.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 1633.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1650.00 والمقاومة 1690.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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