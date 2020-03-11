شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.3800، حيث اندفع صعوداً بشكل قوي يوم أمس، مع ملاحظة أن السعر يظهر ميلاً هابطاً ليقترب من اختبار أرضية الدعم المحورية التي شكّلها فوق مستوى 1.3664 بعد اختراقه مسبقاً، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط للموجة الصاعدة الأخيرة.

نشير إلى أن اختراق مستوى 1.3800 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 1.4130 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد