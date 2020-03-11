شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً لمستوى 104.63 يوم أمس، لكنه يبدأ اليوم بسلبية ليتحرك دون هذا المستوى، مما يشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مناطق 100.25 بشكل رئيسي، مع ضرورة الانتباه إلى أن تماسك السعر فوق مستوى 104.63 سيقود الزوج لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو مستويات 105.40 ثم 106.70 كأهداف إيجابية أولية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.30 والمقاومة 105.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط