شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لضغط سلبي قوي يوم أمس ليكسر مستوى 1.2920 ويستقر بإغلاق يومي دونه، مما يضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ونتوقع استهداف مستوى 1.2736 خلال الجلسات القادمة.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.2920 ثم 1.2965 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط