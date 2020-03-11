شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1325، ليؤكد بدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مناطق 1.0778، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتواجد عند 1.1221.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تماسك السعر فوق مستوى 1.1325 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1457.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1230 والمقاومة 1.1400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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