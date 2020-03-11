شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات : انخفاض أسعار الثوم 60 % و الكيلو يسجل 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الثوم المصرى في الأسواق انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية حيث سجل الثوم وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة أن الكيلو يبدأ من 4 جنيهات مسجلا انخفاض 7 جنيهات عن بداية العام حيث كان السعر 11 جنيها للكيلو كحد أدنى .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الثوم المصرى انخفضت أكثر من 60 % عن بداية العام الجارى حيث انه مع بداية الموسم وانخفاض نسبة المعروض كان سعر الكيلو يبدأ من 11 الى 15 جنيها كسعر جملة في حين انخفض السعر ليتراوح بين 4 – 7 جنيهات للكيلو ، وهو سعر منخفض جدا عن الأعوام الماضية بالرغم من ان الثوم الصينيى كان بالأسواق ، ولكن حاليا توقف استيراد الثوم من الصيني المنتج الموجود بالسوق هو مصري خالص .

وأضاف النجيب لـ"الخليج 365 " أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 5 -8 جنيهات للكيلو بحد أقصى وذلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل وهامش الربح بالنسبة لتجار التجزئة .

Advertisements

وأوضح النجيب ان الثوم المصرى يتمتع بقدرة كبيرة على التخزين قائلا : انصح المواطنين بمن لديهم قدرة على الشراء والتخزين بلاستفادة من المعروض من محصول الثوم وتخزينه لحين الحاجة .

والجدير بالذكر أن أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن مصر استوردت من الصين نحو 9 آلاف و461 طن وفقا للنشرة السنوية للتجارة الخارجية، والتي تحتوي على كافة البيانات التفصيلية للصادرات والواردات المصرية من الصين بنهاية 2018، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني و691 ألف دولار.

ويشير التوزيع الوارد في النشرة السنوية لواردات مصر من الثوم، أن مصر استوردت ثوم طازج أو مبرد بكمية بلغت نحو 642 طن، بقيمة 154 ألف دولار، يليها ثوم لغير البذار طازج أو مبرد بكمية بلغت نحو 8 آلاف و278 طن، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني و288 ألف دولار، ثم واردات من ثوم "مجفف كاملا أو مقطع أو مشرح أو مكسر أو مسحوق" بكمية بلغت نحو 541 طن، بقيمة بلغت 249 ألف دولار.