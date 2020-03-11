شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تنفيذ مشروع لبناء أحدث مصنع في العالم لتشييد أبراج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن إنشاء أحدث مصنع في العالم لتشييد وبناء أعمدة وابراج الكهرباء والهناجر مزود بأحدث تكنولوجيا بما يتواكب من المنافسة العالمية في الصناعة.

وقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة ميتالكو ضمن زيارة عدد من الشركات شركات النصر لصناعة المواسير الصلب والنصر لصناعة المطروقات والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل إصلاح وتطوير هذه الشركات لانتشالها من عثرتها، وذلك في إطار جولات المتابعة الميدانية للوقوف على أحوال الشركات التابعة.

ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء دراسات التقييم الفني لمصانع الشركات الثلاث وتحديد آليات التطوير، والتي قامت بها شركة "RCG" الاستشارية السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية.

أضاف وائل يوسف ل" الخليج 365" أن المصنع الجديد للشركة سيتم بناؤه فى منطقة التبين، بجوار مصنع شركة النصر للمطروقات، وذلك على مساحة 100 ألف متر.، لافتا إنه جارى بيع قطعة أرض على مساحة 15 ألف متر للمساهمة في تمويل المصنع الجديد والذى سيتم نقل العاملين بالمصانع القديمة له، مشيدا بالدعم الكبير من الدمتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لشركة ميتالكو الفترة الماضية والحالية حرصا على العاملين فيها واستمرارها وتطويرها .

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كانت المؤشرات المالية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كشفت عن تراجع خسائر الشركة العام المالى 2018-2019 بنحو 6 ملايين جنيه على أساس سنوى مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

وبحسب مؤشرات الشركة فإنها خفضت خسائرها السنوية لـ100 مليون جنيه، مقابل خسائر سابقة بلغت 106 ملايين جنيه.

وتعمل الشركة بعد قرار دمجها فى شركة الترسانة البحرية العامة للورش فى مجال تصنيع الهناجر وخطوط الكهرباء والإنشاءات المعدنية، ومن أبرز مشروعاتها مشروع الروبيكى.

وبلغت إيرادات الشركة 130 مليون جنيه تمثل 14% من المستهدف البالغ 458 مليون جنيه، وتمثل 30% من إيرادات العام المالى 2017-2018 ، حيث بلغ الإنتاج السنوى 2000 طن، مقابل 8600 طن العام المالى السابق.

جدير بالذكر أن أجور العاملين بالشركة تصل إلى 115 مليون جنيه لنحو 1550 عاملا تم فصل 22 منهم، يعملون بالعقود مؤخرا بهدف تخفيض العمالة.