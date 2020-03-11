شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء مع تقييم التحفيز في مواجهة تداعيات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لأعلن الحكومة الاسترالية عن حزمة صحية بقيمة 2.4 مليار دولار استرالي (1.56$ مليار).

هذا وقد أفادت الحكومة الاسترالية بأنها ستوفر "دعماً غير مسبوق عبر الرعاية الأولية، الرعاية للمسنين بالإضافة إلى المستشفيات، الأبحاث والمخزون الطبي الوطني" وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في قمة أعمال المراجعة المالية الاسترالية في سيدني والذي أكد من خلاله على أن أي تدابير تخفيف كمي سيعتمدها المركزي الاسترالي ستركز على "أهداف العائد عوضاً عن تحديد مستوى مشتريات السندات".

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وبالأخص عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب في مطلع هذا الأسبوع بأن إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى".

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليخسر 0.46 نقطة ويصل إلى المستوى 1,406.22، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.80% ليخسر هو الأخر 159.49 نقطة ويصل إلى المستوى 19,707.63.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليخسر 3.90 نقطة ويصل إلى المستوى 4,078.83، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليربح 5.90 نقطة ويصل إلى المستوى 3,002.66.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربج 50.62 نقطة ويصل إلى المستوى 25,443.13، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.21% ليخسر 23.74 نقطة ويصل إلى المستوى 1,939.19.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.09% ليربح 9.90 نقطة ويصل إلى المستوى 10,907.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.26% ليخسر 134.10 نقطة ويصل إلى المستوى 5,805.50.