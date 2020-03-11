شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتعش المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.07% بما يعادل 446.52 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7,001.94، ليستهدف مستوى الدعم 6,004.17. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 7,001.94. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 1 عدد أسهم الشركات الخاسرة 193 عدد أسهم الشركات الثابتة 0 عدد أسهم الشركات المتداولة 194

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